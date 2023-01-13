Рейтинг колясок

Когда рождается ребенок, рано или поздно встает вопрос – как же подобрать самую лучшую для себя коляску? Стоп, оговорочка! Или для него, малыша? Кому в итоге важен комфорт и класс коляски?
Правило №1 Детская коляска должна быть удобна и родителям, и ребенку! Здесь не может быть приоритетов, все ...
Рюкзак-кенгуру - популярное приспособление для переноски ребенка. Альтернатива коляске, когда взрослому нужно много передвигаться с малышом, например, ездить в транспорте, совершать покупки в супермаркете или заниматься другими делами, требующими свободы рук. При этом не нарушается тактильный контакт ребенка с ...
Наступило счастливое время: Вы стали мамой. Прошла выписка из роддома, шарики, подарки, цветы и умиление родственников остались позади. Наступает самое ответственное время, которое каждая мама проводит один на один со своим малышом. Встает основной вопрос: как же правильно ухаживать, что делать, что мне понадобится в ...
Детские автокресла подбирают в зависимости от веса, роста и возраста ребенка. Существуют несколько основных возрастных групп, для каждой из них используют свои устройства.
Группа 0+
Возрастной диапазон в этой группе составляет с рождения до 12 месяцев (примерно 13 кг.). По внешнему виду она напоминает люльку с ...
Выбрать коляску для малыша очень ответственное и сложное дело. Каждому родителю хочется обеспечить комфорт своему ребенку. А также важно удобство использования и цена этого транспортного средства. Сейчас на рынке представлено множество моделей на любой вкус. Коляски трансформеры для новорожденных всегда востребованы, ...
Купание новорожденного ребенка – одна из самых ответственных процедур по уходу за малышом. И если для опытной мамы эта задача кажется простой, то у молодой женщины она может вызвать массу вопросов и спровоцировать множество переживаний. Чтобы свести их к минимуму и выполнить эту гигиеническую процедуру правильно, ...
Первая юбилейная дата жизни ребенка - это 6 месяцев. Любимое дитя с каждым днем больше и больше формируется как личность. Ежедневно родители радуются появлению новых навыков, умений. Полугодовалые дети существенно отличаются от младенца в физическом, в эмоциональном плане.
Перемены физиологии
1. Полугодовалые ...
Рождение крохи символизирует множество вещей. Очередной жизненный виток, свежие ощущения, новые радости и, чего греха таить, необычные заботы. По этой причине многие из необходимых действий лучше всего делать на подготовительном этапе, не дожидаясь появления на свет своего чуда. Этот фактор выгоден тем, что позволяет ...
Лето - время долгожданных путешествий к морю и загородных поездок. Сделайте пять шагов к безопасности ваших автомобильных вояжей
По поводу первого детского автокресла в жизни родителей часто доводится слышать негативно-юмористические рассказы. Покупка, установка, дальнейшая эксплуатация - все доставляло трудности! ...
Принципы транспортировки пассажиров выделены в самостоятельный пункт, который именуется "Транспортировка людей".Сразу собираюсь отметить, то что в данной заметке не станут рассматриваться пункты законов путевого перемещения, принадлежащие к транспортировке пассажиров в кузове грузовой машины.
ПОСАДКА И ВЫСАДКА ...