Рейтинг колясок

Когда рождается ребенок, рано или поздно встает вопрос – как же подобрать самую лучшую для себя коляску? Стоп, оговорочка! Или для него, малыша? Кому в итоге важен комфорт и класс коляски? Правило №1 Детская коляска должна быть удобна и родителям, и ребенку! Здесь не может быть приоритетов, все ...